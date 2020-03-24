Биатлонистка Васильева открыла набор детей в группу. Ранее её дисквалифицировали за допинг

Российская биатлонистка Маргарита Васильева объявила, что открывает набор детей в группу для занятий лыжным спортом.

Напомним, в сентябре 2019 года Васильеву дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.

«Набираю группу детей с 8 до 18 лет для обучения правильной технике на лыжах/роликах и развития общей функциональной подготовки ребёнка. Тренировочный процесс будет включать в себя бег, походы по горам с палочками, силовые тренировки, статический комплекс упражнений, имитационный комплекс упражнений, работу на координацию», — написала Васильева в своём «инстаграме».