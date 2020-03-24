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Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулин
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес бывшего биатлониста Антона Шипулина. Напомним, Резцова заявила, что бывшие спортсмены стремятся выстроить политическую карьеру исключительно с целью заработать деньги, а не ради того, чтобы своей работой помочь стране.

«Анфиса Резцова продолжает усиленно критиковать депутата Госдумы Шипулина! Дескать, карманы в Думу пошёл набивать!

Ах, Анфиса… Вспоминаю, как много лет назад все билборды в Химках призывали голосовать за Анфису Резцову, кандидата в депутаты Государственной Думы! Анфиса, но никто не виноват, что жители городского округа Химки за вас тогда не проголосовали! Я, кстати, тоже!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Идут в Госдуму, чтобы набить карманы». Резцова — о решении Шипулина стать политиком
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