Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Была в полном ступоре». Сливко рассказала, как отреагировала на отправку на Кубок России

«Была в полном ступоре». Сливко рассказала, как отреагировала на отправку на Кубок России
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о собственных результатах в завершившемся сезоне. Россиянка на чемпионате Европы в Республике Беларусь завоевала серебряную медаль в миксте. При этом Сливко лишилась места в сборной России на Кубке мира.

«Сезон получился необычным и эмоциональным. Было достаточно и стресса, и положительных эмоций. Если бы я после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, после которого меня сразу же отправили на внутренние старты, так и осталась на Кубке России, тогда был бы однозначно провальный сезон.

После спринта в Эстерсунде меня вызвал тренер. Я зашла и на приколе спросила: отправляете на Кубок России? Он в ответ сказал: если кратко, то да. Тогда я была в полном ступоре. Несколько дней очень переживала, что сезон потерян. Даже сны неприятные снились, что я куда-то собираюсь, а меня выгоняют.

Но у меня получилось выйти из непростого функционального и эмоционального состояния. Начала работать, тренироваться, и всё сложилось удачно. Через «Ижевскую винтовку» вернулась на Кубок IBU, затем отобралась в сборную на чемпионат Европы и там выиграла серебро микста», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Сливко — о коронавирусе: не нужно истерить и впадать в панику
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020