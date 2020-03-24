«Была в полном ступоре». Сливко рассказала, как отреагировала на отправку на Кубок России

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о собственных результатах в завершившемся сезоне. Россиянка на чемпионате Европы в Республике Беларусь завоевала серебряную медаль в миксте. При этом Сливко лишилась места в сборной России на Кубке мира.
«Сезон получился необычным и эмоциональным. Было достаточно и стресса, и положительных эмоций. Если бы я после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, после которого меня сразу же отправили на внутренние старты, так и осталась на Кубке России, тогда был бы однозначно провальный сезон.
После спринта в Эстерсунде меня вызвал тренер. Я зашла и на приколе спросила: отправляете на Кубок России? Он в ответ сказал: если кратко, то да. Тогда я была в полном ступоре. Несколько дней очень переживала, что сезон потерян. Даже сны неприятные снились, что я куда-то собираюсь, а меня выгоняют.
Но у меня получилось выйти из непростого функционального и эмоционального состояния. Начала работать, тренироваться, и всё сложилось удачно. Через «Ижевскую винтовку» вернулась на Кубок IBU, затем отобралась в сборную на чемпионат Европы и там выиграла серебро микста», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».
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