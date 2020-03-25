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Сливко: для меня пример — Вирер

Сливко: для меня пример — Вирер
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко назвала спортсменку, на которую может ориентироваться в карьере. Среди всех биатлонисток она выделила итальянку Доротею Вирер.

«Сейчас биатлон пришёл к тому, что лидер должен быть идеальным во всём. Это раньше ты мог проскочить к победе только с быстрым ходом. Сейчас, как бы ты ни бежал, с двумя промахами, например, выигрывать почти невозможно.

Что касается Вирер, для меня она – пример. Доротея нравится мне как спортсменка, я слежу за ней и болела в споре за Кубок мира как раз за неё. Вирер очень здорово стреляет, она никогда не выцеливает, только в исключительных случаях, когда цена промаха – медаль.

А так итальянка всё делает стабильно, у неё нет рваной работы. Всё чётко, как на тренировке. Доротея стреляет быстро, не боится. Плюс она сильна ходом», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

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