СБР изменил схему формирования состава биатлонистов для централизованной подготовки

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как будет формироваться состав команды для централизованной подготовки к сезону-2020/2021.

«Перед тем как принимать решение о переносе чемпионата и первенства России, необходимо было понять, какими будут последствия, поскольку итоги турнира влияют на места в составе сборной, ставки тренеров и спортсменов. Совместно с Министерством спорта РФ мы приняли решение, что будем формировать состав по решению федерации – по представленным ею документам.

У нас есть расширенный список, будем смотреть. Идей много», – приводит слова Драчёва ТАСС.

Число биатлонистов, которые пройдут централизованную подготовку, пока не утверждено. В минувшем году к сезону в составе сборной готовились 18 мужчин и 16 женщин.