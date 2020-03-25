СБР изменил схему формирования состава биатлонистов для централизованной подготовки

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как будет формироваться состав команды для централизованной подготовки к сезону-2020/2021.
«Перед тем как принимать решение о переносе чемпионата и первенства России, необходимо было понять, какими будут последствия, поскольку итоги турнира влияют на места в составе сборной, ставки тренеров и спортсменов. Совместно с Министерством спорта РФ мы приняли решение, что будем формировать состав по решению федерации – по представленным ею документам.
У нас есть расширенный список, будем смотреть. Идей много», – приводит слова Драчёва ТАСС.
Число биатлонистов, которые пройдут централизованную подготовку, пока не утверждено. В минувшем году к сезону в составе сборной готовились 18 мужчин и 16 женщин.
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