«Им, лбам здоровым, может, и ничего!» Губерниев раскритиковал нарушителей карантина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на спортсменов, которые безответственно относятся к карантину, обусловленному угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ранее стало известно о случаях нарушения карантина российскими фехтовальщиками Дмитрием Даниленко и Дарьей Мартынюк.

«По поводу спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин! Им, лбам здоровым, может, и ничего, но они могут являться переносчиками и заразить людей вокруг! А это опаснее втройне! Надеюсь на жёсткую реакцию минспорта!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.