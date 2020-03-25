«Им, лбам здоровым, может, и ничего!» Губерниев раскритиковал нарушителей карантина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на спортсменов, которые безответственно относятся к карантину, обусловленному угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ранее стало известно о случаях нарушения карантина российскими фехтовальщиками Дмитрием Даниленко и Дарьей Мартынюк.
«По поводу спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин! Им, лбам здоровым, может, и ничего, но они могут являться переносчиками и заразить людей вокруг! А это опаснее втройне! Надеюсь на жёсткую реакцию минспорта!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.
- 25 марта 2020
-
13:56
-
13:10
-
12:45
-
10:47
-
00:21
- 24 марта 2020
-
21:31
-
17:25
-
17:09
-
15:21
-
14:49
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
12:58
-
12:49
-
12:05
-
10:17
-
09:50
-
09:10
- 23 марта 2020
-
23:07
-
21:48
-
20:30
-
19:18
-
18:24
-
18:04
-
17:42
-
17:24
-
16:29
-
15:46
-
14:37
-
14:19
-
13:26
-
12:43
-
12:16
-
10:42