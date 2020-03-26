Губерниев рассказал, чем занимается на карантине

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Я остался дома на самоизоляции, поэтому почти не контактирую ни с кем. Естественно, только с домашними, которые вместе со мной.
Занимаюсь спортом, хожу со специальными палками по лесу… Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру», — приводит слова Губерниева «RT на русском».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
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