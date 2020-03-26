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Губерниев рассказал, чем занимается на карантине

Губерниев рассказал, чем занимается на карантине
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Я остался дома на самоизоляции, поэтому почти не контактирую ни с кем. Естественно, только с домашними, которые вместе со мной.

Занимаюсь спортом, хожу со специальными палками по лесу… Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру», — приводит слова Губерниева «RT на русском».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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