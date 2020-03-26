Польховский: Логинов, не выходя из дома, может работать в тренажёрном зале

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению деятельности сборных команд Валерий Польховский рассказал, чем занимаются члены национальной команды, включая Александра Логинова, после досрочного окончания сезона.

«Логинов будет продолжать карьеру. Никаких разговоров о завершении нет, это всё домыслы. Александр будет готовиться и дальше.

Сейчас всем спортсменам, которые прибыли с этапов Кубка мира и Кубка IBU, рекомендовано 14 дней находиться дома и выполнять инструкции, установленные для всех, кто живёт в нашей стране. Все по окончании спортивных мероприятий разъехались по домам. Связываемся с тренерами, разговариваем о том, где кто находится, что делает. Спрашиваем, у кого есть возможность тренироваться, у кого есть тренажёры дома. Есть такие продвинутые ребята, которые, не выходя из дома, могут работать в тренажёрном зале. Логинов, например. Гараничев тоже так занимается. В общем, со всеми спортсменами разговариваем о том, чтобы поддерживали форму, чтобы хоть какую-то деятельность вели. Конечно, может быть, кто-то и нарушает. Но большинство спортсменов, думаю, соблюдает все требования. Шутить с этим делом не надо.

Таких случаев, конечно, в нашей практике ещё не было. Поэтому сейчас карантин спортсмены пройдут, а дальше посмотрим, какие есть ограничения в разных территориях. Кому-то не разрешают выезжать до конца марта, кому-то — до 10 или 15 апреля. Поэтому, скорее всего, организованной подготовки у нас в апреле не получится. Будем выстраивать тренировочный процесс, насколько это возможно, на расстоянии», — приводит слова Польховского РИА «Новости».