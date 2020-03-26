Драчёв допустил уход всех биатлонистов на самоподготовку из-за коронавируса

Угроза распространения коронавируса вынудила Союз биатлонистов России изменить план тренировочных сборов национальной команды. Об этом рассказал президент СБР Владимир Драчёв.
Напомним, из-за коронавируса российские биатлонисты досрочно завершили сезон-2019/2020: заключительный этап Кубка мира был отменён, чемпионат страны перенесён на ноябрь.
«В связи с коронавирусом всё может поменяться. Ещё месяц назад была одна ситуация, сейчас уже другая. Сейчас даже неясно, будут ли апрельские сборы, которые мы хотели провести перед тем, как спортсмены уйдут в отпуск.
Сейчас непонятно, как провести сборы. Быть может, все пока уйдут на самоподготовку и каждый будет работать дома. Всё это обговариваем, но вопросов больше, чем ответов", — приводит слова Драчёва ТАСС.
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