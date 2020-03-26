Польховский: работу сборной в биатлоне щелчком пальцев не выправить

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению деятельности сборных команд Валерий Польховский подвёл итоги выступления сборной России в сезоне-2019/2020, начав с того, в каком состоянии нашёл команду, вступив в должность в конце декабря.
«Я был на этапе Кубка мира в Поклюке, встречался с тренерами, с командой. Обсудили некоторые вопросы, прежде всего с тренерами. И я понял, что у них перед чемпионатом мира есть твёрдая уверенность, что они идут верным путём, что они настроены по-боевому (улыбается). Я ведь немножко поработал в биатлоне, понимаю, что нельзя мешать тренерам в течение сезона. У тренеров было своё видение подготовки, им надо было только помогать в организационном плане.
Такой процесс, как работа сборной в биатлоне, очень сложном виде спорта, щелчком пальцев не выправить. Тут если самолет полетел, значит полетел. Да, иногда его начинает трясти. Откровенно говоря, какие-то недоработки имели место. Поэтому так важно, что сейчас тренерский совет, пусть и на расстоянии, прочитает отчёты и выскажет свои рекомендации. И надо будет идти дальше», — приводит слова Польховского РИА «Новости».
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