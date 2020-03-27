Фийон Майе рассказал о реакции на поражение от Логинова в спринте на ЧМ
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе подвёл итоги сезона-2019/2020 и рассказал, что думает по поводу серебряной медали в спринте на чемпионате мира. Золото в дисциплине завоевал россиянин Александр Логинов, который из-за допинговой дисквалификации не раз оказывался под огнём критики со стороны зарубежных спортсменов.
«Я сожалею, что не завоевал личное золото на чемпионате мира, но разочарование не усиливается от того, что я уступил этому спортсмену, а не другому. На этом чемпионате мира ошибки, из-за которых я не взял золото, совершал я сам, а не другие спортсмены», — приводит слова французского спортсмена издание Nordic Magazine.
В сезоне-2019/2020 Фийон Майе стал третьим в зачёте Кубка мира, уступив Йоханнесу Бё и Мартену Фуркаду.
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