Подчуфарова: есть стрёмное ощущение, что объявят чрезвычайную ситуацию

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, прокомментировала решение президента России Владимира Путина объявить следующую неделю нерабочей.

«Сегодня в Измайлово на тренировке на роллерах пару раз чуть не обнялась с ребёнком, пару раз зацепила пенсионеров палкой. Ай эм сорри. Но! Блин, сегодня людей было больше, чем в любое среднестатистическое воскресенье. Такое чувство, что все выходят надышаться «в последний раз». Даже вчерашний запрет некоторым гражданам их не останавливает выходить на улицу (да-да, я уверена, что те люди были из той самой категории возраста Х+).

С одной стороны, их можно понять, с другой, такое отсутствие гражданской ответственности, очевидно, вытечет через неделю во что-то более серьёзное: есть стрёмное ощущение, что неделя «каникул» закончится в итоге тем, что объявят ЧС. А это значит, что данный предмет (велосипед. — Прим. «Чемпионата») рискует стать моим – и не только моим – другом на ближайшее время (без понятия, что теперь считать ближайшим временем). Я обожаю вел, но ненавижу крутить его дома», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».

Путин объявил следующую неделю нерабочей