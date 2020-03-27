Драчёв рассказал о влиянии коронавируса на зарплаты биатлонистов и тренеров

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как скажутся на биатлонистах и тренерах убытки, понесённые вследствие отмены соревнований из-за коронавируса.
«Основные зарплаты спортсменов и тренеров всё-таки финансируют Министерство спорта, Центр спортивной подготовки и регионы, поэтому всё может отразиться только на специалистах, которые получают зарплату в СБР. Их не так много, поэтому мы постараемся, чтобы всё осталось в прежнем русле.
Пока эта ситуация практически никак не повлияла на биатлонистов и биатлон в целом. Почему? Потому что уже было окончание сезона. Конечно, многие готовились к чемпионату страны, первенству России, хотели выступить, но было принято правильное решение отложить на время все старты. Потому что здоровье спортсменов, здоровье населения, гостей и приехавших судей для нас важнее, чем какие-либо мероприятия и их проведение», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
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