Мякяряйнен: было чувство, что я предала финских болельщиков, завершив карьеру

Бывшая финская биатлонистка, трёхкратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Кайса Мякяряйнен объяснила, почему решила завершить карьеру. Об этом решении финская спортсменка сообщила по окончании сезона.

«Сейчас в мире сложилась непонятная обстановка. Поэтому окончание карьеры получилось несколько тривиальным.

Я думала, где могла бы объявить о завершении карьеры. Хотелось сделать это в окружении других спортсменов, а не где-то в кабинете с представителями прессы. Хотелось, чтобы меня окружали люди, с которыми я работала.

Почему ушли Фуркад, Дальмайер, Нойнер? Да, я не достигла всего, как это сделал Фуркад. Я так и не сумела завоевать олимпийскую медаль. Да и медалей чемпионата мира у меня не так много, как у Мартена.

Если честно, я плакала на этой неделе, получая огромное количество сообщений от болельщиков. Они спрашивали, что же им теперь смотреть в следующем сезоне. У меня было чувство, что я предала финских болельщиков, когда ушла. Я чувствовала себя виноватой.

Но я до сих пор не могу точно сказать, почему ухожу сейчас. Иногда просто появляется чувство, что пора уйти», — цитирует Мякяряйнен Yle.