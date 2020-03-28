Российскую биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. 21-летняя чемпионка мира среди юниоров находится в больнице в Саратове.
«Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу всё сделала как положено.
Никаких очевидных симптомов у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов – он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждём, подтвердится ли положительный результат», — приводит слова Халиуллиной «Взгляд-инфо».
Накануне, 27 марта, оперативный штаб объявил о втором подтверждённом случае коронавируса в Саратовской области. Видимо, речь идёт именно о Халиуллиной.
- 28 марта 2020
-
11:31
-
11:16
-
10:56
- 27 марта 2020
-
11:45
-
10:57
-
10:41
-
10:25
-
09:35
-
09:19
-
09:06
- 26 марта 2020
-
17:59
-
14:03
-
10:56
-
10:24
-
09:45
-
09:34
- 25 марта 2020
-
13:56
-
13:10
-
12:45
-
10:47
-
00:21
- 24 марта 2020
-
21:31
-
17:25
-
17:09
-
15:21
-
14:49
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
12:58
-
12:49
-
12:05
-
10:17
-
09:50
-
09:10