Первого тренера Логинова доставили в больницу с подозрением на коронавирус

Екатерина Халиуллина, первый тренер биатлониста Александра Логинова, была госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщила её дочь, биатлонистка Анастасия Халиуллина.

«Мама тоже в больнице. У нас на юниорских соревнованиях не очень много зрителей. Но всё-таки все меры карантина принимать надо, конечно. Хотя знаю, что не все их, к сожалению, соблюдают», — приводит слова Анастасии «Взгляд-Инфо».

Ранее Анастасия Халиуллина, являющаяся чемпионкой мира среди юниоров, сообщила, что её госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Накануне, 27 марта, оперативный штаб объявил о втором подтверждённом случае коронавируса в Саратовской области. Видимо, речь идёт именно о Халиуллиной.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.