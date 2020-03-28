Бывший тренер Логинова рассказала о госпитализации из-за подозрения на коронавирус

Тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказала о случившемся. Помимо Халиуллиной в больницу была доставлена её дочь, 21-летняя биатлонистка Анастасия Халиуллина, а также парень спортсменки.

«У нас у обеих, даже у троих – ещё Настин парень, – неопределённый характер результатов первого анализа на коронавирус. Так нам сказали врачи.

Вчера в 11 вечера нас привезли сюда, в 10-ю больницу, и взяли второй анализ. Теперь ждём результатов. Настя прилетела из Австрии 16 марта, из Москвы в Саратов — 17-го. Я с ней не была, ждала дома.

Мы честно самоизолировались в одной квартире и позвонили в поликлинику. Соблюдали карантин, как положено, три мешка мусора на балконе — в доказательство, даже мусор не выносили. Еду я закупила, что-то потом нам под дверь друзья приносили.

24 марта у Насти и 25-го у меня взяли мазки из носа. Я всё время звонила в поликлинику и спрашивала результат. Врач успокаивала: если бы были положительные, вас бы в больницу положили.

Пока поняла про «неопределённый характер результатов». И вот вчера нас привезли в больницу. Лежим все трое отдельно, в палатах под ключ. Еду ещё не пробовала, но кипяток минут двадцать просила, чай больничный пить было невозможно.

Сказали, теперь ещё две недели надо отсчитывать, хотя мы 10 дней дома пробыли. В понедельник должны быть результаты второго анализа. А потом вроде бы и третий будет.

Не понимаю: если у нас нет внятных результатов, на каком основании Насте сразу стали колоть антибиотики?

Мы не преступники, мы оказались, наверное, слишком сознательными. А теперь главврач 10-й больницы не даёт мне результаты, передаёт: «С этой мамашей я не буду разговаривать». Толком нам ничего не объясняют», — приводит слова тренера «Взгляд-инфо».