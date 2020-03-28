Губерниев: выхожу на пробежку — пикники и праздник. Россия, сиди уже дома!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о пандемии коронавируса. Губерниев возмутился легкомысленным отношением россиян к рекомендации соблюдать самоизоляцию.

«Вышел на пробежку и зарядку — и обалдел: огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так ещё погуляем, то скоро нам точно [конец]! Россия, сиди уже дома!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Следующая неделя, начинающаяся 30 марта, объявлена в России нерабочей. При этом власти пока не вводят полный карантин.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.