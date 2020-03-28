СБР не планирует проводить дополнительное тестирование биатлонистов на коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, комментируя информацию о госпитализациии российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной с подозрением на коронавирус, рассказал самочувствии остальных спортсменок. По словам Драчёва, симптомы болезни больше ни у кого не выявлены и СБР не планирует проводить дополнительное тестирование.
«Во всей команде пока ни у кого нет никаких симптомов кроме неё. Они находятся в разных местах, поэтому пока бояться нечего. Есть ещё четыре дня, ждём окончания карантина, а дальше будем принимать какие-то необходимые меры, если вдруг кто-то ещё заболеет», — цитирует Драчёва ТАСС.
Кроме Анастасии в больницу с подозрением на коронавирус положили её мать и тренера, Елену Халиуллину, а также молодого человека спортсменки.
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