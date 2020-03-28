Халиуллина: я не болею коронавирусом

21-летняя чемпионка мира по биатлону среди юниоров, россиянка Анастасия Халиуллина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, сообщила, что её тест дал отрицательный результат.

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю: я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу с подозрением на инфекцию, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать. Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно», — написала Халиуллина в своём «Инстаграме».

Ранее спортсменка, её мама и тренер Екатерина (первый тренер Александра Логинова), а также молодой человек Анастасии были госпитализированы. Произошло это за два дня до окончания карантина, на который Халиуллина ушла после возвращения с международных соревнований. Причиной госпитализации стал сомнительный тест.