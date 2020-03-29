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Фуркад: не планирую тренерскую карьеру — она требует серьёзных вложений

Фуркад: не планирую тренерскую карьеру — она требует серьёзных вложений
Биатлон 0

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, по окончании сезона-2019/2020 объявивший о завершении карьеры, заявил, что не планирует быть тренером.

«Это действительно не то, как хотел бы выражать себя в дальнейшем. Ищу собственный путь к успеху. Знаете, роль тренера требует серьёзных вложений, сравнимых с теми, что я делал до недавнего времени. Речь об изменении повседневного образа жизни.

Безусловно, я всегда могу помочь партнёрам по сборной, не вмешиваться в их отношения с тренерским штабом не намерен. Слишком уважаю французскую команду, чтобы лезть с советами как тренер. Поверьте, мне удастся сохранять дистацию», — приводит слова француза Le Figaro.

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.

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