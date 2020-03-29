Губерниев: на улице толпы мам с детьми, гуляния и пикники! Люди, что вы делаете?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о пандемии коронавируса. Журналист возмутился легкомысленным отношением россиян к рекомендации соблюдать самоизоляцию.
«Проехал на машине по прекрасной Сходне — на улице праздник, толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники. Люди, вы делаете? Нам нужен карантин!!! Полный и тотальный», — написал Губерниев в телеграм-канале.
Следующая неделя, начинающаяся 30 марта, объявлена в России нерабочей. При этом власти пока не вводят полный карантин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.
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