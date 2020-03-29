Касперович: Логинов тренируется дома, собрал для себя спортзал

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, что его подопечный проводит тренировки в домашнем спортивном зале, который самостоятельно собрал.
«Саша сейчас находится в Саратове, но его работа идёт и не срывается. На данный момент он занимается силовой подготовкой, всё по плану, который был оговорен ранее. Я вчера вернулся с Камчатки, после чего должен был ехать к нему, но пока мы отложили это дело. У нас же как по-русски — «всё на авось», но так нельзя. Он тренируется дома, у него есть спортивный зал, который он специально собрал для себя.
Время изоляции после прилёта из Финляндии уже прошло, Саша выдержал. У него есть семья и маленький ребёнок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности свою жизнь и своих близких", — приводит слова Касперовича РИА «Новости».
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