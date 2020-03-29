Васильев: высказывание Резцовой – неуважение к российским законам
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова трёхкратной победительницы Игр Анфисы Резцовой, заявившей о необязательности соблюдения карантина и режима самоизоляции.
«Проблема нашего человека – несоблюдение законов. Все наши сетования на то, что кто-то что-то не сделал, относятся к нам самим. Я вируса не боюсь, но соблюдаю все предписания. Высказывание Резцовой – неуважение к нашим законам. Живём не пойми как именно потому, что не соблюдаем законы. Почему-то, когда мы пересекаем границу и въезжаем в другую страну, все становятся законопослушными. В жизни всё очень просто: если тебе сказали, что лучше что-то не делать, то надо слушаться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Резцова: карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?
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