Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Васильев: высказывание Резцовой – неуважение к российским законам

Васильев: высказывание Резцовой – неуважение к российским законам
Биатлон / Чемпионат России 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова трёхкратной победительницы Игр Анфисы Резцовой, заявившей о необязательности соблюдения карантина и режима самоизоляции.

«Проблема нашего человека – несоблюдение законов. Все наши сетования на то, что кто-то что-то не сделал, относятся к нам самим. Я вируса не боюсь, но соблюдаю все предписания. Высказывание Резцовой – неуважение к нашим законам. Живём не пойми как именно потому, что не соблюдаем законы. Почему-то, когда мы пересекаем границу и въезжаем в другую страну, все становятся законопослушными. В жизни всё очень просто: если тебе сказали, что лучше что-то не делать, то надо слушаться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Резцова: карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020