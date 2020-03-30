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«Её позиция выглядит просто омерзительно». Губерниев — о нарушающей карантин Резцовой

«Её позиция выглядит просто омерзительно». Губерниев — о нарушающей карантин Резцовой
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая похвалилась тем, что не соблюдает карантин и условия самоизоляции.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.

«Мы же прекрасно понимаем, что молодое поколение может отскочить и просто на ногах перенести этот вирус, но есть родители, есть бабушки и дедушки, которые могут заболеть и в прямом смысле слова попрощаться с жизнью. И коль скоро наша сознательность не работает, то вот это справедливое решение мэра должно стать примером и для руководителей остальных регионов.

И в этом смысле совершенно несуразно выглядит та фраза, которую сказала в интервью СМИ трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она говорит, что ей плевать на карантин. Её позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности.

Над человечеством действительно серьёзная угроза. А вам, Резцова, должно быть как минимум стыдно за все те страшные слова, которые вы сказали публично», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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