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«Дима, может, прикроешь рот?» Резцова резко ответила Губерниеву

«Дима, может, прикроешь рот?» Резцова резко ответила Губерниеву
Биатлон 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в свой адрес со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Резцова похвалилась тем, что не соблюдает карантин и условия самоизоляции, а Губерниев заявил, что её позиция выглядит омерзительно.

«Ну вот позвоните и спросите его, почему он так решил высказаться. Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар…

Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?». Видимо, нужно позвонить и всё высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей?

Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует. Почему я должна распыляться, что у человека проблемы? Разве я преступление совершила?» — цитирует Резцову Sport24.

«Её позиция выглядит просто омерзительно». Губерниев — о нарушающей карантин Резцовой
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