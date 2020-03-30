«Дима, может, прикроешь рот?» Резцова резко ответила Губерниеву

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в свой адрес со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Резцова похвалилась тем, что не соблюдает карантин и условия самоизоляции, а Губерниев заявил, что её позиция выглядит омерзительно.

«Ну вот позвоните и спросите его, почему он так решил высказаться. Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар…

Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?». Видимо, нужно позвонить и всё высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей?

Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует. Почему я должна распыляться, что у человека проблемы? Разве я преступление совершила?» — цитирует Резцову Sport24.