Касперович – об обысках на ЧМ: в Италии сложнейшая ситуация, им просто не до нас

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как продвигается разбирательство по делу обысков, которые полиция проводила в гостиничных номерах россиян во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Понимаете, в Италии сейчас такая ситуация… Им просто не до нас. Просто сложнейшая ситуация с коронавирусом. Мы, естественно, не пытаемся ничего делать. Сначала нужно разобраться с пандемией, потом будем предпринимать какие-то действия», – приводит слова Касперовича «Р-Спорт».

Основанием для обыска Логинова стала чужая аккредитация у личного тренера биатлониста Александра Касперовича, о чём сообщила в полицию антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Так как полиция покинула Логинова только следующей ночью, биатлонист вынужден был пропустить масс-старт.