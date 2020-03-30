Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Касперович – об обысках на ЧМ: в Италии сложнейшая ситуация, им просто не до нас

Касперович – об обысках на ЧМ: в Италии сложнейшая ситуация, им просто не до нас
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как продвигается разбирательство по делу обысков, которые полиция проводила в гостиничных номерах россиян во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Понимаете, в Италии сейчас такая ситуация… Им просто не до нас. Просто сложнейшая ситуация с коронавирусом. Мы, естественно, не пытаемся ничего делать. Сначала нужно разобраться с пандемией, потом будем предпринимать какие-то действия», – приводит слова Касперовича «Р-Спорт».

Основанием для обыска Логинова стала чужая аккредитация у личного тренера биатлониста Александра Касперовича, о чём сообщила в полицию антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Так как полиция покинула Логинова только следующей ночью, биатлонист вынужден был пропустить масс-старт.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020