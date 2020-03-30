Французская экс-биатлонистка, работающая медсестрой, заразилась коронавирусом

Бывшая биатлонистка француженка Марион Блондё, четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров, заразилась коронавирусом, когда работала медсестрой в одной из больниц во время эпидемии.

«Без сомнений, я заразилась, когда работала в больнице. В одну из моих ночных смен было много случаев с подозрением на коронавирус, всё было не до конца организовано. Когда узнала, что заразилась, я разозлилась, почувствовала себя бесполезной, пришлось остаться дома. С тех пор заразились и многие мои коллеги.



«Как поняла, что заразилась? Я очень устала, у меня начался озноб, а потом мигрени, нос был заложен, в лёгких появилась тяжесть. Было ощущение, будто я бегу в 20-градусный мороз, но я отдыхала. Потом я проснулась, отправилась провериться и была помещена в карантин, где находилась три дня. У меня не было тяжёлых проблем с дыханием, поэтому мне разрешили остаться дома», – приводит слова Блондё Skichrono.