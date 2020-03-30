Тихонов: медицина в России отсутствует. Дай бог здоровья Халиуллиной, чтобы она выбралась

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной.

«Дай бог ей здоровья, чтобы она выбралась. В первую очередь надо думать об иммунитете, правильном питании. У нас же в России безалаберность. Медицина в стране отсутствует, мне никто не докажет обратного. Особенно в сельской местности, там просто народ предоставлен сам себе.



В Белоруссии после хорошего тепла выпал снег. Как раз холод неблагоприятен для бактерий коронавируса. В России вот самый маленький процент заболевших в Сибири, где попрохладнее. А здесь всё нормально! Играют в хоккей, президент в него играет, футбол смотрим, в бассейнах народ. Сейчас общался с друзьями, еду на дачу, всё нормально», — приводит слова Тихонова Sport24.