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Тихонов: медицина в России отсутствует. Дай бог здоровья Халиуллиной, чтобы она выбралась

Тихонов: медицина в России отсутствует. Дай бог здоровья Халиуллиной, чтобы она выбралась
Биатлон 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной.

«Дай бог ей здоровья, чтобы она выбралась. В первую очередь надо думать об иммунитете, правильном питании. У нас же в России безалаберность. Медицина в стране отсутствует, мне никто не докажет обратного. Особенно в сельской местности, там просто народ предоставлен сам себе.

В Белоруссии после хорошего тепла выпал снег. Как раз холод неблагоприятен для бактерий коронавируса. В России вот самый маленький процент заболевших в Сибири, где попрохладнее. А здесь всё нормально! Играют в хоккей, президент в него играет, футбол смотрим, в бассейнах народ. Сейчас общался с друзьями, еду на дачу, всё нормально», — приводит слова Тихонова Sport24.

Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной дал положительный результат
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