«На заметку Резцовой и другим идиотам!» Губерниев — о 17 детях, заразившихся коронавирусом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что в Москве за сутки коронавирусом заразилось 17 детей. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова похвалилась тем, что не соблюдает карантин и условия самоизоляции, Губерниев заявил, что её позиция выглядит омерзительно, после чего спортсменка посоветовала ему «прикрыть рот».
«Это на заметку Анфисе Резцовой и другим идиотам! Берегите себя, люди!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, комментируя информацию о 17 новых случаях коронавируса у детей.
Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 34 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 155 тыс.
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