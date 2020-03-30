Касперович рассказал, как Логинов живёт на карантине

Российский биатлонист Александр Логинов не контактировал со своим первым тренером Екатериной Халиуллиной в Саратове, он находится дома на карантине после возвращения в Россию из Финляндии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Ранее стало известно, что тест на коронавирус, который прошла чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина, дал положительный результат. Её мать Екатерина Халиуллина является первым тренером Логинова. Как и спортсмен, она проживает в Саратове.

«С тех пор как Саша приехал из Финляндии, он находится у себя дома. Ни с кем, кроме семьи, он не контактирует и не контактировал. Логинов самоизолирован и готовится по программе к следующему сезону. У него есть свой зал, есть все необходимые тренажеры. Выезжает из дома только по необходимости – за продуктами, вот и всё.

Ни с кем общения нет, мы это специально обговаривали. Незачем себя и других подвергать опасности», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Ранее появилось видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.