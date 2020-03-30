Драчёв уточнил информацию о положительном результате теста на коронавирус Халиуллиной

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв уточнил ситуацию с чемпионкой мира среди юниоров Анастасией Халиуллиной, которая находится в стационаре в Саратове с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось, что второй тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, который прошла спортсменка, дал положительный результат.

«Официальные результаты ещё не пришли, они будут вечером. То, что изначально появилась информация о подтверждённом коронавирусе, — это кто-то ей вчера в больнице это сказал. Сегодня врач пришёл, сказал, что результатов пока нет.

У её мамы Екатерины Халиуллиной тоже пока нет результатов второго теста. Но они изолированы, все ждём точной информации, после которой можно делать выводы», — приводит слова Драчёва «Спорт-экспресс».