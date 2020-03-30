«Все им переболеем». Драчёв назвал коронавирус обычным гриппом

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию о коронавирусе у российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной и рассказал об отношении к пандемии.
«Даже если она переболела коронавирусом, это даже лучше, чем бесконечно ждать. Потихоньку, помаленьку все им переболеем.
Я очень спокойно к этому отношусь. Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания.
Что касается нового режима самоизоляции в Москве, нужны меры, которые пойдут на пользу всему населению. Многие страны идут по нарастающей, но мне не очень хочется, чтобы страдали пожилые люди. Надо спокойно к этому относиться, как к лёгкому карантину, но раз сказали — надо выполнять.
Я уже перешёл на удалёнку, офис СБР закрыт, но правление работает, у нас все возможности разговаривать со всеми одновременно по видеосвязи и телефону», — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».
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