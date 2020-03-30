Президент СБР призвал россиян остаться дома или уехать из больших городов на дачи

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в условия борьбы с угрозой распространения коронавируса призвал россиян оставаться дома или, по возможности, выехать из больших городов на дачи.

«Уважаемые друзья, жители нашей огромной, большой страны! В этот сложный период, когда мы все вместе боремся с коронавирусом, я предлагаю вам остаться дома, позаниматься самоподготовкой, постараться побыть с родными и близкими, возможно, выучить какие-то языки, сделать что-то полезное для себя, чтобы этот период не прошёл даром. Возможно, выехать на дачи, уехать из больших городов, наша страна очень большая. Постарайтесь сделать так, чтобы вы набрались сил, энергии. И когда этот период закончится, в отличном настроении продолжили работать. Ну а мы, депутаты Госдумы, будем продолжать работу в Думе, выполнять те наказы президента, которые нам поручены», — сказал Драчёв.

Видео доступно на «Чемпионате».