Президент СБР призвал россиян остаться дома или уехать из больших городов на дачи

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в условия борьбы с угрозой распространения коронавируса призвал россиян оставаться дома или, по возможности, выехать из больших городов на дачи.
«Уважаемые друзья, жители нашей огромной, большой страны! В этот сложный период, когда мы все вместе боремся с коронавирусом, я предлагаю вам остаться дома, позаниматься самоподготовкой, постараться побыть с родными и близкими, возможно, выучить какие-то языки, сделать что-то полезное для себя, чтобы этот период не прошёл даром. Возможно, выехать на дачи, уехать из больших городов, наша страна очень большая. Постарайтесь сделать так, чтобы вы набрались сил, энергии. И когда этот период закончится, в отличном настроении продолжили работать. Ну а мы, депутаты Госдумы, будем продолжать работу в Думе, выполнять те наказы президента, которые нам поручены», — сказал Драчёв.
Видео доступно на «Чемпионате».
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