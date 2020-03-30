Драчёв не ждёт принятия кадровых решений на следующем заседании правления СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящем заседании правления организации, которое будет проходить в заочном формате. По словам Драчёва, пока кадровые решения приниматься не будут. Ранее появилась информация, согласно которой предложения по составу тренерского штаба на следующий сезон должны быть подготовлены до 6 апреля.
«До 2 апреля все участники тренерского совета должны рассмотреть отчёты и после этого в штаб СБР прислать свои рекомендации. Или они считают выступление положительным, или удовлетворительным, или неудовлетворительным. В общем, написать свой вердикт, поставить оценку и сделать свой вердикт. Сейчас мы ждём обратной реакции. До 6 апреля мы должны всё аккумулировать в единое целое и провести заочное заседание правления, где будут рассмотрены все рекомендации. Однако серьёзные решения на подобном правлении, скорее всего, приниматься не будут.
Решения будут чуть позже. Нам бы хотелось всё-таки вживую встретиться с тренерским составом, поговорить. Если такой возможности в ближайшем будущем не появится, то хотя бы по видеосвязи. Быстро было бы собраться в Ханты-Мансийске, как у нас это было изначально запланировано. 2-3 дня, всё бы обговорили и приняли решения. А сейчас, когда все находятся в разных местах, даже соединить людей будет технически непросто», — цитирует главу СБР РИА «Новости».
- 30 марта 2020
-
20:19
-
19:17
-
19:03
-
16:14
-
15:09
-
14:23
-
13:19
-
13:15
-
12:58
-
12:28
-
11:56
-
11:47
-
11:38
-
10:12
-
10:03
-
09:26
- 29 марта 2020
-
22:23
-
19:45
-
18:37
-
17:27
-
16:46
-
16:10
-
14:14
-
12:10
-
04:16
- 28 марта 2020
-
23:38
-
14:51
-
14:21
-
13:23
-
11:31
-
11:16
-
10:56
- 27 марта 2020
-
11:45
-
10:57
-
10:41