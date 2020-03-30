Драчёв не ждёт принятия кадровых решений на следующем заседании правления СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящем заседании правления организации, которое будет проходить в заочном формате. По словам Драчёва, пока кадровые решения приниматься не будут. Ранее появилась информация, согласно которой предложения по составу тренерского штаба на следующий сезон должны быть подготовлены до 6 апреля.

«До 2 апреля все участники тренерского совета должны рассмотреть отчёты и после этого в штаб СБР прислать свои рекомендации. Или они считают выступление положительным, или удовлетворительным, или неудовлетворительным. В общем, написать свой вердикт, поставить оценку и сделать свой вердикт. Сейчас мы ждём обратной реакции. До 6 апреля мы должны всё аккумулировать в единое целое и провести заочное заседание правления, где будут рассмотрены все рекомендации. Однако серьёзные решения на подобном правлении, скорее всего, приниматься не будут.

Решения будут чуть позже. Нам бы хотелось всё-таки вживую встретиться с тренерским составом, поговорить. Если такой возможности в ближайшем будущем не появится, то хотя бы по видеосвязи. Быстро было бы собраться в Ханты-Мансийске, как у нас это было изначально запланировано. 2-3 дня, всё бы обговорили и приняли решения. А сейчас, когда все находятся в разных местах, даже соединить людей будет технически непросто», — цитирует главу СБР РИА «Новости».