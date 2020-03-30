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IBU собрал подборку курьёзов сезона. Видео

IBU собрал подборку курьёзов сезона. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов опубликовал подборку курьёзов минувшего сезона. В видеоролик вошли забавные падения, курьёзные интервью и многое другое.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU.

Минувший сезон из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Организаторы отказались проводить заключительный этап, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа Кубка мира проходили без зрителей.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончались более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечились более 158 тыс.

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