Резцова — Губерниеву: ты никто и звать тебя никак

Бывшая биатлонистка и лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила недоумение в связи с резкими словами комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев раскритиковал Резцову за то, что она не стала соблюдать режим карантина. Бывшая спортсменка рассказала, что продолжает ездить по гостям. После этого Губерниев заявил, что будет призывать к переименованию арены в Химках, которая названа в честь Резцовой.

«Вон он тоже выставился, раньше поклонялся, кумиром была. А сейчас вот придирается… Вот такой Губерниев. Хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит.

Я поехала во Владимир два дня назад, ни один полицейский нас не остановил, не спросил ни документов, ни кто вы, ни откуда вы. Мы спокойно приехали во Владимир, мы спокойно так же вернулись к себе домой в Химки. То есть зеленый коридор и я нигде ничего не нарушила. И когда Дима вот так такую гадость пишет… Ну, пусть. Если здравомыслящие руководители, я думаю, они не услышат призывы Губерниева, что стадион там переименовать… Резцова на этом стадионе 20 лет проводит соревнования для детишек на свои призы. Губерниев мне ни разу не привёз призы, я покупаю призы и провожу соревнования для детей-лыжников», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».