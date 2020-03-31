Губерниев: время Гараничева ушло, а Бабиков просто слабый

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что из-за коронавируса все биатлонисты сборной России могут уйти на самоподготовку. Ранее такую возможность допустил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Малышко, Гараничев и Бабиков не рекомендованы для централизованной подготовки! Полагаю, тут всё верно! Упор должен быть сделан на омоложение, однако Малышко, если покажет свою силу на региональном уровне, может пригодиться основной команде!

Время Гараничева, боюсь, ушло, а Бабиков просто слабый! Докажет обратное — вернётся в команду!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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