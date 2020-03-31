СБР отменил апрельские сборы, все спортсмены ушли на самоподготовку

Тренировочные сборы сборной России по биатлону в апреле отменены из-за пандемии коронавируса, спортсмены будут готовиться дома самостоятельно. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Апрельских сборов, наверное, не будет, потому что все базы закрыты. Всё, что необходимо для полноценной работы любой федерации, сейчас недоступно. Только у себя дома могут сами работать, бегать. Это самоподготовка. Всё основывается на самосознании и самодисциплине.

Надеемся, что с мая уже сможем предоставить что-то членам сборной команды для совместной работы. Пока сложно сказать, когда это будет, мы бы и сейчас провели сбор, но, так как нет возможности, спортсмены находятся дома", — цитирует Драчёва ТАСС.

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