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«Культурно-музыкальная рэпчина!» Губерниев прочитал рэп на стихи Джанни Родари. Видео

«Культурно-музыкальная рэпчина!» Губерниев прочитал рэп на стихи Джанни Родари. Видео
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем можно заняться на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Губерниев выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он прочитал рэп на стихи итальянского писателя Джанни Родари.

«Принимаю эстафету от моего друга Эрнеста Мацкявичюса! Культурно-музыкальная рэпчина MC Gubera! Музыка моя, стихи Джанни Родари! Чем пахнут ремёсла? Всем #рэп, #ЗОЖ и #hardendheavy! Берегите себя!» — подписал Губерниев видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.

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