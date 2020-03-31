«Культурно-музыкальная рэпчина!» Губерниев прочитал рэп на стихи Джанни Родари. Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем можно заняться на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Губерниев выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он прочитал рэп на стихи итальянского писателя Джанни Родари.

«Принимаю эстафету от моего друга Эрнеста Мацкявичюса! Культурно-музыкальная рэпчина MC Gubera! Музыка моя, стихи Джанни Родари! Чем пахнут ремёсла? Всем #рэп, #ЗОЖ и #hardendheavy! Берегите себя!» — подписал Губерниев видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.