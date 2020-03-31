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«Не надо было заниматься на диване». Подчуфарова попыталась заняться йогой

«Не надо было заниматься на диване». Подчуфарова попыталась заняться йогой
Биатлон 0

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, выложила в своём «инстаграме» фотографию, сделанную после одного из занятий йогой в режиме онлайн. По словам спортсменки, такие занятия оказались не особенно эффективными, поскольку диван, на котором можно отдохнуть, оказался слишком близко.

«Стэйхоум#1. Уроки по йоге онлайн неэффективны. Наверное, не надо было заниматься на диване… #сидидома», — подписала Подчуфарова фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/olgapodchufarova/?hl=ru

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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