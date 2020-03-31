«Золото всё липовое, на допинге!» Губерниев опубликовал гневный пост

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал гневный пост в своём телеграм-канале, не указав, кому конкретно он адресован.

«Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это даёт ему пожизненное право нести всякую чепуху (на самом деле Губерниев употребил более крепкое выражение. — Прим. «Чемпионата»)? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото всё липовое, на допинге! Тьфу!

И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и т. д.! Зато великий спортсмен 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты, закапывают сами себя!

И ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой! Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо!" — написал комментатор.

Можно предположить, что Губерниев обратился таким образом к трёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. В последнее время комментатор и спортсменка не раз обменивались резкими репликами.

«Дима, может, прикроешь рот?» Резцова резко ответила Губерниеву