«Ещё неделька карантина, и вазам каюк!» Биатлонист Елисеев — о домашней тренировке с женой

Российский биатлонист Матвей Елисеев показал в «сториз» своего «инстаграма», как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил видео импровизированной тренировки с женой Анной, также бывшей биатлонисткой, а ныне тренером.
По словам Елисеева, ещё неделя таких тренировок с мячом, и все вазы в квартире будут разбиты.
«Ещё неделька карантина, и вазам каюк!» — подписал Елисеев видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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