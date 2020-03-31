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«Ещё неделька карантина, и вазам каюк!» Биатлонист Елисеев — о домашней тренировке с женой

«Ещё неделька карантина, и вазам каюк!» Биатлонист Елисеев — о домашней тренировке с женой
Биатлон 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев показал в «сториз» своего «инстаграма», как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил видео импровизированной тренировки с женой Анной, также бывшей биатлонисткой, а ныне тренером.

По словам Елисеева, ещё неделя таких тренировок с мячом, и все вазы в квартире будут разбиты.

«Ещё неделька карантина, и вазам каюк!» — подписал Елисеев видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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