Тест президента СБР Драчёва на коронавирус дал отрицательный результат

Вчера, 30 марта, стало известно, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прошёл тест на коронавирус. Сегодня, 31 марта, Драчёв сообщил, что его анализ показал отрицательный результат.

«У меня отрицательный результат. Сдавали все депутаты Государственной Думы», – приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.