Драчёв: у матери Халиуллиной нет никаких признаков коронавируса

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о самочувствии тренера Екатерины Халиуллиной, матери биатлонистки Анастасии Халиуллиной. Первый тренер биатлониста Александра Логинова была госпитализирована вместе с дочерью с подозрением на коронавирус.

«Екатерина не болеет, просто она также находится на изоляции в соседнем боксе, в стационаре. У неё нет никаких признаков, температуры, как у дочери», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что второй тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, который прошла Анастасия Халиуллина, чемпионка мира среди юниоров, дал положительный результат.

По состоянию на 31 марта, в России коронавирусом заразились уже более 2 тыс. человек.