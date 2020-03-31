Черезов — о следующем тренерском совете СБР: в Москву, наверное, уже никто не поедет

Член правления Союза биатлонистов России, бывший российский биатлонист Иван Черезов рассказал о работе организации в период пандемии коронавируса. По словам Черезова, СБР работает в удалённом режиме. В таком же формате организация планирует провести совещание 7 апреля.
«Сейчас у нас отменились все спортивные мероприятия, в том числе чемпионат России в Ханты-Мансийске, где планировалось провести тренерский совет. Теперь мы работаем в удалённом режиме. Отправлены документы в регионы, где члены тренерского совета должны дать свои оценки и мнения. В марте у нас была договорённость, что 7 апреля у нас состоится следующая встреча после сбора информации. Всё это идёт к тому, что всё также будет удалённо. В Москву, наверное, уже никто не поедет», — цитирует Черезова РИА «Новости».
Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев показал, как тренируется дома во время карантина.
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