Резцова — Губерниеву: Дима, греби в греблю, зачем ты в биатлоне роешься?

Бывшая российская биатлонистка и лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на высказывания российского комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за то, что бывшая спортсменка отказалась следовать правилам карантина, введённым из-за пандемии коронавируса.

«Я уже подумала о том, что мне нужно найти хорошего адвоката и остановить этот беспредел в высказываниях Губерниева, который не имеет гражданского права допускать оскорбления личности.

Есть такое высказывание в народе, пусть и не очень красивое: «Не тронь говно, оно и вонять не будет». Я никого никогда не оскорбляла. Не собираюсь оправдываться, мне не в чем оправдываться. Я ничего не нарушила, никого не обидела.

Слова о допинге? Это главная зацепка, которая позволяет на него подать в суд. Без фактов так голословно обвинять — это вообще никому непозволительно.

И потом, допинг, Советский Союз… О чём ты вообще, мальчик, говоришь? Какой допинг? Мы даже слышать об этом не слышали. О чём он?

Для меня это просто дико. И самая главная боль для меня — у меня дети в спорте, а он позволяет себе оскорблять не только меня, но и всю мою семью, моих детей, девочек.

Какое он имеет право, кто он-то такой? И когда он несёт такую ахинею, что будет биться за то, чтобы стадион не назывался моим именем…

Да кто ты? Резцова практически этот стадион построила на благо детского спорта, чтобы дети занимались. Есть люди, которые переживают за здоровье детей, за наш спорт, особенно за детский и молодёжный спорт. Думаю, он просто не может «задушить» Александра Тихонова, поэтому перебрался на женщин.

Оскорбления женщин? Это некрасиво, это вообще его не красит. Как он этого не понимает. Елена Валерьевна Вяльбе его просто отшила, попросив отойти подальше от лыжного спорта.

Я тоже хотела бы ему сказать: «Дима, греби в греблю, ты же гребец, зачем ты в биатлоне роешься?». Очень гадко», — цитирует Резцову РИА «Новости».