Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад вспомнил историю, которая случилась несколько лет назад, когда российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал его свиньёй. Напомним, Губерниеву не понравилось, что Фуркад проигнорировал церемонию награждения после смешанной эстафеты на ЧМ-2017, не пожав руки российским спортсменам.

«На российском телевидении Губерниев — настоящий идол. Биатлону он дал очень многое, здесь мы похожи. Мы готовы достаточно далеко зайти в своих стремлениях. Он же выкладывается на сто процентов, увлечён тем, что делает. Громко говорит, размахивает руками, даже кричит. Но когда встречаешься с ним лицом к лицу, понимаешь, что он хороший парень.

Он же сам ко мне подошёл тогда и сказал, что сожалеет, что обозвал меня свиньёй. Что разобрался в ситуации, а тогда видел только телевизионную картинку и думал, что это я не пожал руки российским спортсменам и сбежал с подиума.

Конечно, он бурно отреагировал. Поэтому он подошёл, мы всё выяснили. Отношения у нас прекрасные. Вообще Дмитрий – настоящий король селфи. И для меня тоже в кайф с ним лишний раз щёлкнуться», — сказал Фуркад в интервью, которое появилось в телеграм-канале Губерниева.

Губерниев: Фуркад — умница, знает, что говорит!

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