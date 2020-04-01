Подчуфарова: тут коронавирус, там коронавирус… Не болейте, пупсики

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом, из-за которого многие спортсмены вынуждены тренироваться в домашних условиях.

«После изоляции самой себя стало очевидно, что надо изолироваться ещё и от внешних источников информации. Её стало как-то слишком много.

Первый раз за год включила ТВ на общедоступные каналы. Листаю. Тут коронавирус. Там коронавирус. Ещё изоляция. Везде какая-то коронавирусная инфа, от которой уже выработался иммунитет, ибо скорость обновления информации уже не воспринимается, проще всё-таки зайти на главную страницу «Яндекса» раз в день и почитать шапку.

Но! Зато есть один канал, на котором нет коронавируса. «Рен ТВ». Идёт на опережение. На нём мы просто каждый день умираем или ждём смерти от девяносто девятого астероида, который упадёт в Москва-реку и из-за этого случится Всемирный потоп. Но поскольку засуха вселенская, то потопа не будет, будет ледниковый период. А почему именно ледниковый, узнаём через неделю в программе, которая, может, и не случится уже, потому что будет конец света.

Выработанная привычка изоляции: читать новости раз в день, похоже, вполне достаточно.

Пис, пупсики. Не болейте», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».

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