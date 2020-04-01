IBU 1 апреля сообщил о революционных изменениях в правилах Кубка мира
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о предстоящих изменениях в правилах Кубка мира. Пресс-служба IBU сообщила, что со следующего сезона предлагается перейти на классический стиль в качестве лыжной техники в индивидуальных гонках.
Предполагается, что эти изменения должны быть утверждены на очередном конгрессе IBU, который состоится в сентябре 2020 года в Праге.
Инновационную идею поддержал гоночный директор IBU Борут Нунар. Он заявил, что биатлонисты поддержали предложение. Кроме того, возвращение к классической технике одобрил легендарный Уле-Эйнар Бьорндален, который уверен, что нововведение принесёт большую пользу биатлону.
По всей видимости, речь идёт о первоапрельской шутке. При этом в сообщении ничего не говорится о розыгрыше.
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